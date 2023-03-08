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В Великобритании назвали выход к Керченскому проливу ключевой целью Зеленского

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Великобритании назвали выход к Керченскому проливу ключевой целью Зеленского
Фото: flickr/european_parliament

Захват Крыма и выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Керченскому проливу должны стать главными целями украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своей статье для Express заявил подполковник Вооруженных сил Великобритании Стюарт Кроуфорд.

По его словам, возвращение Крыма является стратегически важной целью. Размещение военных на полуострове позволяет контролировать Черное море и Керченский пролив, являющийся входом в Азовское море, отмечает Кроуфорд.

— Мое личное мнение таково, что возвращение Крыма могло бы позволить, по крайней мере, рассмотреть вопрос об урегулировании путем переговоров с Россией, — написал подполковник в статье для Express.

Помимо этого, бывший американский разведчик заявил, что ради своей безопасности Россия готова отодвинуть угрозу подальше от своих границ. Ракеты, которые были переданы киевскому режиму Штатами, не дадут ВСУ превосходства, а только гарантируют, что Украина развалится на несколько частей по итогу спецоперации.

Опрошенные эксперты рассказали «Вечерней Москве», что этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Киеву непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».

Украина Спецоперации Владимир Зеленский Россия
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