Киноклуб Музея Победы бесплатно покажет картину Каннского фестиваля

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Зрители киноклуба Музея Победы «Поклонка» смогут бесплатно посмотреть мелодраму о любви режиссера Эмили Атеф «Больше, чем никогда». Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Это очень трогательный душевный фильм и роскошный дуэт Вики Крипс и Гаспара Ульеля. Фильм удостоен номинации «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, — рассказал киновед, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

По сюжету, главные герои картины Элен и Матье уже много лет счастливы вместе. В какой-то момент у девушки обнаруживают неизлечимое заболевание, и она решает уехать в Норвегию, тем самым устроив проверку их чувствам.

Показ фильма состоятся в четверг, 9 марта. Мероприятие бесплатное, однако желающим необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Поклонки».

Кроме того, Музей Победы открыл выставку, посвященную Герою Социалистического Труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие экспонаты.