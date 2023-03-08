«Скоро»: Кокорин намекнул на свое участие в шоу «Холостяк»

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Российский футболист Александр Кокорин намекнул, что может стать участником шоу «Холостяк». В среду, 8 марта, спортсмен опубликовал неоднозначный пост в личном блоге.

Нападающий кипрского «Ариса» выложил фотографии с цветами и поздравил подписчиц с Международным женским днем. Подпись к снимкам подарила фанатам поводы для размышлений.

— Скоро на ТНТ. Прекрасный пол с вашим днем, — написал Кокорин.

Поклонники спортсмена разделились на два лагеря. Первые считают, что их кумир просто пошутил. Другие же уверены, что Кокорина действительно стоит ждать на проекте.

1 февраля Кокорин заявил, что тюрьма может быть полезной для мужчины. По словам нападающего, проведенное в заключении время стало «огромным опытом» и «хорошей школой». СИЗО на один-два месяца приведет в порядок тех людей, которые «поплыли».

Среди российских знаменитостей немало тех, кто до сих пор не остепенились и продолжают носить титул самых желанных звездных холостяков страны. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 медийных мужчин, чье сердце до сих пор не занято.