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Человек упал на рельсы на Кольцевой линии столичного метро

Степан Жирнов
Происшествия
Человек упал на рельсы на Кольцевой линии столичного метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На Кольцевой линии московского метро человек упал на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 марта.

В связи с произошедшим на ветке увеличены интервалы движения поездов, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожий случай произошел на Кольцевой линии 2 марта. Из-за падения человека на пути движение по ветке по часовой стрелке было остановлено.

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