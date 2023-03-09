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Человек упал на рельсы на Кольцевой линии столичного метро
На Кольцевой линии московского метро человек упал на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 марта.
В связи с произошедшим на ветке увеличены интервалы движения поездов, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Похожий случай произошел на Кольцевой линии 2 марта. Из-за падения человека на пути движение по ветке по часовой стрелке было остановлено.
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Приметы и советы
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