Пассажир упал на пути на Кольцевой линии метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Кольцевая линия Карта всех событий

На Кольцевой линии метрополитена нет движения поездов по часовой стрелке из-за упавшего на пути человека. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки и радиальными линиями, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов временно приостановили от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.

Похожий случай 2 марта произошел и на Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов приостанавливали от станции «Беговая» до станции «Спартак».

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на ветке восстановили.