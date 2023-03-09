Сельская молодежь передала подарки женщинам ДНР в честь 8 Марта

Фото: Пресс-служба РССМ

Активисты Российского союза сельской молодежи (РССМ) вручили букеты цветов и сладкие подарки женщинам Донецкой народной республики (ДНР) в честь праздника 8 Марта.

Поздравления получили сотрудницы коммунальных служб и МЧС, медики и водители общественного транспорта. Около 700 килограммов гуманитарной помощи от сельской молодежи доставила из Ростова-на-дону в Донецк газели «Водителей России».

Транспортировка продуктов и поздравление женщин прошли в рамках акции «Женщины-защитницы», организованной РССМ при поддержке депутата Госдумы Юлии Оглоблиной.

— Это не первая отправка гуманитарной помощи, которую организует сельская молодежь совместно с аграриями. Однако этот груз — особенный. Мы передаем не только продукты питания, но и цветы и сладкие подарки для женщин, которые выполняют ответственную работу в регионе, — заявила Оглоблина.

Она также добавила, что к данной инициативе подключились бизнес-партнеры и общественные организации. По словам председателя Донецкого регионального отделения РССМ Романа Удалова, активисты получили множество слов благодарности от «самоотверженных женщин Донецка».

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