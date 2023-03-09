Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сельская молодежь передала подарки женщинам ДНР в честь 8 Марта

Евгений Жуков
Общество
Сельская молодежь передала подарки женщинам ДНР в честь 8 Марта
Фото: Пресс-служба РССМ

Активисты Российского союза сельской молодежи (РССМ) вручили букеты цветов и сладкие подарки женщинам Донецкой народной республики (ДНР) в честь праздника 8 Марта.

Поздравления получили сотрудницы коммунальных служб и МЧС, медики и водители общественного транспорта. Около 700 килограммов гуманитарной помощи от сельской молодежи доставила из Ростова-на-дону в Донецк газели «Водителей России».

Транспортировка продуктов и поздравление женщин прошли в рамках акции «Женщины-защитницы», организованной РССМ при поддержке депутата Госдумы Юлии Оглоблиной.

— Это не первая отправка гуманитарной помощи, которую организует сельская молодежь совместно с аграриями. Однако этот груз — особенный. Мы передаем не только продукты питания, но и цветы и сладкие подарки для женщин, которые выполняют ответственную работу в регионе, — заявила Оглоблина.

Она также добавила, что к данной инициативе подключились бизнес-партнеры и общественные организации. По словам председателя Донецкого регионального отделения РССМ Романа Удалова, активисты получили множество слов благодарности от «самоотверженных женщин Донецка».

Президент России Владимир Путин вручил представительницам разных профессий государственные награды за выдающиеся заслуги. В Екатерининском зале Кремля награды получили военные корреспонденты, учителя, работницы культуры и производства.

8 марта ДНР Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Александр Лосото
Александр Лосото

Со следующего учебного года в России будут готовить юристов для лечебных учреждений

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли

Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Добрые плоды просвещения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зачем нужен закон, упрощающий оформление на работу детей от 14 лет?

Все мнения
О проекте