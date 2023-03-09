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Трамваи № 17 проследуют по измененному маршруту 11 и 12 марта

Полина Пашкина
Город
Трамваи № 17 проследуют по измененному маршруту 11 и 12 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

В выходные дни 11 и 12 марта трамваи по маршруту № 17 будут объезжать участок проспекта Мира. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 9 марта.

Время следования ориентировочно увеличится на три минуты. В сторону остановки «Останкино» трамваи будут следовать между Сельскохозяйственной улицей и улицей Сергея Эйзенштейна по 1-му Сельскохозяйственному проезду.

Остановка «Улица Сергея Эйзенштейна» при следовании в сторону «Останкино» 11 и 12 марта будет перенесена на улицу Сергея Эйзенштейна. В сторону «Медведково» транспорт будет ходить как обычно.

Изменения в движении маршрута № 17 связаны с проведением ремонта трамвайных стрелок на проспекте Мира, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. В комплекс мероприятий войдет замена стрелочного поста и переустройство инженерных сетей.

В 2023 году в столице полностью обновят парк трамваев. Планируется, что к концу года в Москве будут ходить только трамваи с низким полом для удобства всех пассажиров.

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