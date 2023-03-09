Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Понадобилась помощь медиков»: стали известны подробности о состоянии Гармаша

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Понадобилась помощь медиков»: стали известны подробности о состоянии Гармаша
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российскому актеру Сергею Гармашу понадобилась помощь медиков. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал представитель артиста Олег Будрин.

У актера выявили легкое пищевое отравление без осложнений. По словам Будрина, Гармаш недавно прилетел в Москву после съемок и мог отравиться во время перелета.

Также представитель знаменитости подтвердил, что к Гармашу приезжала скорая помощь. При этом Будрин добавил, что в настоящее время он не владеет информацией о госпитализации актера.

В свою очередь супруга артиста Инна Тимофеева предположила, что Гармаш мог отравиться в аэропорту, когда решил пообедать.

По информации СМИ, что Гармаш вызвал себе скорую помощь. Приехавшие специалисты, как утверждалось, провели осмотр актера.

С похожим диагнозом в медучреждение попал депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами. Однако политик сообщил, что употреблял биологически активные добавки для поддержки организма.

Здоровье Знаменитости Сергей Гармаш Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Александр Лосото
Александр Лосото

Со следующего учебного года в России будут готовить юристов для лечебных учреждений

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли

Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Добрые плоды просвещения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зачем нужен закон, упрощающий оформление на работу детей от 14 лет?

Все мнения
О проекте