«Понадобилась помощь медиков»: стали известны подробности о состоянии Гармаша

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российскому актеру Сергею Гармашу понадобилась помощь медиков. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал представитель артиста Олег Будрин.

У актера выявили легкое пищевое отравление без осложнений. По словам Будрина, Гармаш недавно прилетел в Москву после съемок и мог отравиться во время перелета.

Также представитель знаменитости подтвердил, что к Гармашу приезжала скорая помощь. При этом Будрин добавил, что в настоящее время он не владеет информацией о госпитализации актера.

В свою очередь супруга артиста Инна Тимофеева предположила, что Гармаш мог отравиться в аэропорту, когда решил пообедать.

По информации СМИ, что Гармаш вызвал себе скорую помощь. Приехавшие специалисты, как утверждалось, провели осмотр актера.

С похожим диагнозом в медучреждение попал депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами. Однако политик сообщил, что употреблял биологически активные добавки для поддержки организма.