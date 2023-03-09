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Приметы и советы

Мужчину, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул другой пассажир

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул другой пассажир
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Подростка, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 марта.

Появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что пассажира толкает мужчина. Он задержан.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

По информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», упавший на пути юноша выжил.

Ранее стало известно, что из-за падения человека на рельсы в метро движение поездов задерживается.

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