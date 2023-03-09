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Мужчину, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул другой пассажир
Подростка, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 марта.
Появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что пассажира толкает мужчина. Он задержан.
По информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», упавший на пути юноша выжил.
Ранее стало известно, что из-за падения человека на рельсы в метро движение поездов задерживается.
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Приметы и советы
Народный календарь. Сны и дороги: как правильно провести 12 марта Народный календарь. Как защититься от кикиморы 11 марта Народный календарь. Почему опасно спать днем на Тараса Кумашника, 10 марта Народный календарь. Какая птица принесет удачу на Обретенье, 9 марта Народный календарь. Почему нужно сыграть свадьбу до 8 марта
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