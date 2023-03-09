Мужчину, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул другой пассажир

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Подростка, который упал на пути на Кольцевой линии московского метро, толкнул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 9 марта.

Появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что пассажира толкает мужчина. Он задержан.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

По информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», упавший на пути юноша выжил.

Ранее стало известно, что из-за падения человека на рельсы в метро движение поездов задерживается.