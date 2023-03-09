СМИ: Михаила Шаца задержали на Бали

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Шоумена Михаила Шаца* задержали 8 марта на курортном острове Бали перед тем, как он должен был выступить с концертом.

Отмечается, что представители миграционной службы Индонезии увезли артиста с собой. Организаторы выступления были арестованы, передает Telegram-канал Mash.

Позже стало известно, что артист улетел в Тель-Авив. Всем зрителям, как уточняется, пообещали вернуть деньги за билеты.

Бывшие коллеги по юмористическому шоу «33 квадратных метра» актеры Михаил Шац и Андрей Бочаров даже вне съемочной площадки поддерживали дружеские отношения, однако из-за политических убеждений у знаменитостей возник конфликт.

В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» телеведущий поделился подробностями ссоры. По словам Шаца, подобные расколы можно встретить в любой ячейке общества.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.