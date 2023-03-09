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Запуск южного участка МСД позволит водителям экономить до 35 процентов времени в пути

Полина Пашкина
Город
Запуск южного участка МСД позволит водителям экономить до 35 процентов времени в пути
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Жители районов Текстильщики и Печатники смогут экономить от 20 до 35 процентов времени в пути благодаря запуску южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Запуск движения от улицы Грайвороновской до Шоссейной разгрузит последнюю на 23 процента, а Люблинскую — на 11. Ввод всего МСД освободит Волгоградский проспект на 9 процентов, Люблинскую улицу — на 18 процентов, юго-восток МКАД — на 12 процентов, а ТТК — на 10 процентов.

Когда магистраль будет полностью введена в эксплуатацию, время в пути на автомобиле из одной части города в другую сократится от 10 до 85 минут, уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Запуск МСД позволит водителям экономить 14 минут в дороге между Текстильщиками и Печатниками. Им не придется преодолевать лишние три километра через Волгоградский проспект, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, ввод в эксплуатацию южного участка МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов города.

Транспорт Москва Район Печатники Район Текстильщики Московский скоростной диаметр (МСД)
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