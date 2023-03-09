WP: США потребуется 15 лет для восполнения своих основных систем вооружений

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Военная поддержка Украины со стороны США, которая на сегодняшний день уже превысила 32 миллиарда долларов, обнажила неспособность Белого дома в ускоренном темпе увеличить производство многих видов вооружений и боеприпасов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила газета The Washington Post.

В материале говорится, что текущий конфликт вскрыл «глубокие проблемы, которые США должны преодолеть», чтобы производить вооружения для своих нужд и нужд союзников.

Некоторые американские профильные эксперты считают, что Пентагон прилагает недостаточное количество усилий для пополнения арсенала. Авторы статьи отметили, что для восполнения запасов основных систем вооружений стране потребуется порядка 15 лет при уровне производства мирного времени и более восьми лет при темпах военного периода.

В этот перечень, как уточняется, включены управляемые ракеты, самолеты и ударные беспилотные летательные аппараты, передает WP.

Страны — члены НАТО в конце февраля истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок ВСУ, признал генсек альянса Йенс Столтенберг.