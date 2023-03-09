Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

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Минэкономразвития рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, а тем, кто уже находится в стране, — всячески избегать посещения людных мест, в частности, исторических центров городов Батуми и Тбилиси. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в случае необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, поскольку оно представляет интересы страны в этом государстве, отмечается на сайте Минэкономразвития.

В Тбилиси несколько дней шли многотысячные митинги против закона об иностранных агентах. Всякий раз акции протеста перерастали в столкновения с сотрудниками полиции, а в какой-то момент демонстранты и вовсе попытались прорваться в здание парламента.

Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какая их конечная цель — в материале «Вечерней Москве».