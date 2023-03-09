Около трех тысяч человек посетили Музей Победы 8 марта  

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Почти три тысячи человек посетили Музей Победы в Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 9 марта.

— В честь Международного женского дня гостей ждали бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы. Кроме того, музей традиционно сделал подарок для представительниц прекрасного пола — вход в музей для женщин был бесплатным, — говорится в сообщении.

Вход для женщин в этот день, как уточняется, был бесплатным. Гости смогли посетить бесплатные экскурсии «Женщины — герои» по экспозиции «Подвиг Армии».

При этом посетительницы увидели две большие музыкальные программы. Им представили русские народные танцевальные композиции, а также концерт оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова.

Ведущий телепередачи «Романтика романса» подготовил для женщин сольную программу. Юные гости могли сделать подарки для своих мам и бабушек — поздравительные открытки и бумажные тюльпаны.

Музей Победы также запустил Международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Помимо рисунков в честь праздника, можно сделать открытку в поддержку участников спецоперации.