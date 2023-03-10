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Аналитик Юшков пояснил, почему в Европе продолжают расти цены на газ

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Юшков пояснил, почему в Европе продолжают расти цены на газ
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Цены на газ в Европе продолжают расти. Почему это происходит, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам специалиста, европейцы долгое время выстраивали такой рынок, чтобы была максимально либеральная модель, стимулировали развитие конкуренции, биржевой торговли. Но они предполагали, что всегда предложение будет превышать спрос.

Но возникла ситуация, когда спрос в разы превысил предложение, и цены начали быстро расти.

— Они рассчитывали, что будет формироваться переизбыток, потому что потребление газа будет снижаться и всегда будет профицит предложения, а потребление будет снижаться за счет развития возобновляемой энергетики. Но вот возникает дефицит, цена постоянно растет, колеблется, похолодало — цена выше, потеплело — ниже, — отметил Юшков в комментарии «Радио 1».

Страны Евросоюза должны отказаться от перезаключения договоров на покупку газа из России. Отказ от покупки СПГ в России должен поспособствовать освобождению места на рынке для более «надежных» поставщиков, считают в Еврокомиссии, передает ФАН.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что потребители компании могут быть уверены, что в России хватит газа на долгие годы за счет крупнейшей в мире ресурсной базы. Извлекаемые запасы природного газа на конец 2022 года составляют 35 триллионов кубометров.

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