Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Светофоры по 270 адресам установят и обновят в Москве до конца года

Никита Худяков
Город
Светофоры по 270 адресам установят и обновят в Москве до конца года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) до конца года установит и обновит светофоры в Москве по 270 адресам. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— С начала года построили новые светофоры в трех местах, еще на 18 участках провели реконструкцию. План до конца года — 270 адресов. Это 828 транспортных и 616 пешеходных светофоров. Все они появятся только в тех местах, где действительно нужны и не создадут заторов для водителей, — сказал он.

Уточняется, что работы по реконструкции и установке светофоров в Москве уже начались. Так, специалисты поставили светофор на пересечении улицы Новомосковской и проезда Дубовой Рощи, передает ТАСС.

С 1 марта в России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением. В чем суть нововведения, «Вечерней Москве» объяснил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, глобальных изменений в ПДД не произошло. Они нацелены на уточнение уже действующих правил проезда круговых перекрестков.

Благоустройство ЦОДД Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте