Светофоры по 270 адресам установят и обновят в Москве до конца года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) до конца года установит и обновит светофоры в Москве по 270 адресам. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— С начала года построили новые светофоры в трех местах, еще на 18 участках провели реконструкцию. План до конца года — 270 адресов. Это 828 транспортных и 616 пешеходных светофоров. Все они появятся только в тех местах, где действительно нужны и не создадут заторов для водителей, — сказал он.

Уточняется, что работы по реконструкции и установке светофоров в Москве уже начались. Так, специалисты поставили светофор на пересечении улицы Новомосковской и проезда Дубовой Рощи, передает ТАСС.

С 1 марта в России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением. В чем суть нововведения, «Вечерней Москве» объяснил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, глобальных изменений в ПДД не произошло. Они нацелены на уточнение уже действующих правил проезда круговых перекрестков.