Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом 2014 года.

— Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20 процентов всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти, — сказал Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Против закона об иностранных агентах в Тбилиси несколько дней проходили митинги, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какая их конечная цель — в материале «Вечерней Москвы».

Митингующие против законопроекта потребовали от грузинского правительства уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.

Парламент Грузии 10 марта большинством проголосовал против выдвинутой инициативы. Так, против выступили 35 депутатов и только 1 — за.