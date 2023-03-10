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Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом

Евгений Жуков
В мире
Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом 2014 года.

— Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20 процентов всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти, — сказал Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Против закона об иностранных агентах в Тбилиси несколько дней проходили митинги, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какая их конечная цель — в материале «Вечерней Москвы».

Митингующие против законопроекта потребовали от грузинского правительства уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.

Парламент Грузии 10 марта большинством проголосовал против выдвинутой инициативы. Так, против выступили 35 депутатов и только 1 — за.

Украина Сергей Лавров Грузия Майдан
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