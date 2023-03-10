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Снегопады в Британии привели к большим пробкам и перебоям с электричеством

Евгений Жуков
В мире
Снегопады в Британии привели к большим пробкам и перебоям с электричеством
Фото: Pixabay

На Великобританию обрушился шторм «Лариса», который принес с собой снегопады.

Больше всего он затронул северо-запад Уэльса и северную Англию, где, по данным газеты The Guardian, сугробы в высоту достигли 30–40 сантиметров. Природный катаклизм привел к многокилометровой пробке между городами Ливерпуль и Кингстон-апон-Халл, которая растянулась почти на 13 километров.

Сообщается, что некоторые водители застряли в машинах более чем на шесть часов. В Уэльсе некоторые дороги полностью перекрыты из-за метеоусловий, а в Шотландии действует штормовое предупреждение для автомобилистов.

Метеорологи предупредили, что в данных регионах страны могут быть перебои с энергоснабжением. По словам специалистов, погодная ситуация улучшится к концу суток.

Более 550 тысяч семей остались 5 марта без электричества из-за урагана в Соединенных Штатах Америки. Стихия буйствует на территории штатов Мичиган и Кентукки. Так, в первом штате без электричества из-за урагана осталось около 257 тысяч потребителей. В Кентукки электроснабжения лишились 297 тысяч человек.

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