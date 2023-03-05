Более 550 тысяч семей в США остались без электричества из-за урагана

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Более 550 тысяч семей остаются без электричества из-за урагана в Соединенных Штатах Америки. Об этом стало известно в воскресенье, 5 марта.

Сейчас стихия буйствует на территории штатов Мичиган и Кентукки. Так, в первом штате без электричества из-за урагана осталось около 257 тысяч потребителей. В Кентукки электроснабжения лишились 297 тысяч человек.

Однако на этом проблемы с природой у США не закончатся. По сообщениям СМИ, уже на следующей неделе Соединенным Штатам придется столкнуться с еще одним штормом, передает Telegram-канал «РЕН ТВ».

В начале декабря в результате проливных дождей в Киншасе в Республике Конго погибли 120 человек. Вследствие вызванных дождями наводнений и оползней целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 миллионов человек, оказались затопленными, разрушены дома и дороги.

Разрушения от урагана «Иан» в американской Флориде оказались самыми масштабными за всю историю штата. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, «Иан» является «крайне опасным ураганом четвертой категории». Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.