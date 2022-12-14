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Приметы и советы

В результате проливных дождей в Конго погибли 120 человек

Юлия Курганова
В мире
В результате проливных дождей в Конго погибли 120 человек
Фото: Pixabay

В результате проливных дождей в Киншасе в Республике Конго погибли 120 человек. Об этом сообщило во вторник, 13 декабря, агентство Reuters.

Ранее СМИ передавали о почти 100 жертвах.

Вследствие вызванных дождями наводнений и оползней целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 миллионов человек, оказались затопленными, разрушены дома и дороги.

Власти призывают жителей Киншасы к осторожности и бдительности при передвижении по городским улицам.

Разрушения от урагана «Иан» в американской Флориде оказались самыми масштабными за всю историю штата. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, «Иан» является «крайне опасным ураганом четвертой категории». Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.

Недавно стало известно, почти 2,5 миллиона жителей юго-западной части Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения сильнейшего тайфуна «Нанмадол».

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