Губернатор Флориды назвал разрушения от урагана «Иан» историческими

Фото: Telegram / РИА Новости

Разрушения от урагана «Иан» в американской Флориде оказались самыми масштабными за всю историю штата. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил губернатор Флориды Рон Десантис.

— Мы никогда не видели такого шторма, таких наводнений, — подчеркнул губернатор.

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По его словам, ущерб от урагана стал по-настоящему историческим, передает РИА Новости.

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, «Иан» является «крайне опасным ураганом четвертой категории». Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.

Недавно стало известно, почти 2,5 миллиона жителей юго-западной части Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения сильнейшего тайфуна «Нанмадол».

12 сентября сообщалось, что жертвами тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на Приморский край на прошлой неделе, стали три человека. Также отмечается, что в Лазовском районе Приморья из ста километров дорог около семидесяти пришли в негодность из-за мощных водных потоков.