Посольство России заявило о контактах с Турцией по остановке транзита части товаров
Посольство и торговое представительство России в Турции приступили к выяснению обстоятельств, связанных с возникшими трудностям оформления торговых операций некоторых отечественных компаний.
Представитель дипмиссии заявил, что российская сторона находится в контакте с турецкими властями и надеется на скорое разрешение ситуации. Каких-либо деталей сегодняшних переговоров дипломат не привел, передает РБК.
Логистические компании России сообщили о блокировке таможенной системой Турции оформления транзита санкционных грузов.
Речь идет о предметах, которые попадают в Россию по схемам параллельного импорта. Участники рынка начали получать сообщения об отмене ранее согласованных вылетов.
«Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти. По словам специалиста, поступок Турции стал неожиданностью для России.
Однако на данный момент Анкара только приостановила рассмотрение таможенных документов, а не ввела полный запрет. Страна оставила за собой право выбора и пути отхода.