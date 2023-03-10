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Посольство России заявило о контактах с Турцией по остановке транзита части товаров

Евгений Жуков
В мире
Посольство России заявило о контактах с Турцией по остановке транзита части товаров
Фото: МИД РФ

Посольство и торговое представительство России в Турции приступили к выяснению обстоятельств, связанных с возникшими трудностям оформления торговых операций некоторых отечественных компаний.

Представитель дипмиссии заявил, что российская сторона находится в контакте с турецкими властями и надеется на скорое разрешение ситуации. Каких-либо деталей сегодняшних переговоров дипломат не привел, передает РБК.

Логистические компании России сообщили о блокировке таможенной системой Турции оформления транзита санкционных грузов.

Речь идет о предметах, которые попадают в Россию по схемам параллельного импорта. Участники рынка начали получать сообщения об отмене ранее согласованных вылетов.

«Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти. По словам специалиста, поступок Турции стал неожиданностью для России.

Однако на данный момент Анкара только приостановила рассмотрение таможенных документов, а не ввела полный запрет. Страна оставила за собой право выбора и пути отхода.

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