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Логистические компании России пожаловались на блокировку Турцией транзита санкционных грузов

Полина Пашкина
В мире
Логистические компании России пожаловались на блокировку Турцией транзита санкционных грузов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Логистические компании России сообщили о блокировке таможенной системой Турции оформления транзита санкционных грузов.

Речь идет о предметах, которые попадают в Россию по схемам параллельного импорта. Участники рынка начали получать сообщения об отмене ранее согласованных вылетов.

Причиной называется то, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Уточняется, что власти страны не опубликовали ни одного официального приказа и постановления о приостановке отправки транзита.

Выпуск таких документов заставил бы Турцию признать факт поставок санкционных товаров для России, передает «Коммерсантъ FM». Сообщается, что остановка транзита может быть связана с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Также давление на страну могут оказывать Объединенные Арабские Эмираты.

Издание Bloomberg признало, что уровень российского импорта вернулся к показателям 2020 года. Несмотря на принятые санкции, в страну продолжают поступать зарубежные товары: одним из каналов поставок является Турция.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.

Санкции Россия Турция Торговля
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