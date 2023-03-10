СМИ: Костомаров стал общаться с близкими после улучшения состояния

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, фигурист понемногу общается с близкими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пятницу, 10 марта.

По данным собеседника агентства, левая кисть спортсмена находится под особым наблюдением медиков. В настоящее время тема хирургической операции не обсуждается, передает ТАСС. Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.

Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей. По неподтвержденной информации СМИ, недавно спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию.

Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».