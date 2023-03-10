Суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, который зарезал возлюбленную на юго-западе Москвы

Фото: shutterstock

Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Суд признал виновным в убийстве мужчину, который в ноябре прошлого года из-за безответной любви зарезал свою возлюбленную на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Зюзинского районного суда столицы в пятницу, 10 марта.

Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь на 18 ноября у жилого дома Севастопольском проспекте. Злоумышленник работал вместе с женщиной в супермаркете. Она не отвечала ему взаимностью. Тогда мужчина решил подкараулить ее. Он проследил за ней до дома и напал, несколько раз ударив ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте.

Подробнее об этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы».