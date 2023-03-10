В «Современнике» опровергли увольнение Ахеджаковой из театра

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Народная артистка России Лия Ахеджакова не увольнялась из театра «Современник». Об этом в пятницу, 10 марта, заявили в пресс-службе театра.

— Никто не увольнялся, информация об уходе Ахеджаковой из театра ложная. Она в штате, спектакль не снят, — говорится в сообщении.

Кроме того, как подчеркивается, запланированный с ней спектакль состоится. При этом на сайте «Современника» ранее появилась информация об отмене показов спектакля «Игра в джин» с Ахеджаковой.

Постановки планировали представить публике в феврале и марте 2023 года, передает ТАСС.

Сама народная артистка России прокомментировала ситуацию, заявив, что перемены в отношении к ней связаны с письмами, которые направляют руководству театра. Ахеджакова уверена, что с ней поступили несправедливо.

За актрису, прослужившую в «Современнике» почти 50 лет, заступилась сенатор Людмила Нарусова. Она попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт.