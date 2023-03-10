Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика в путешествиях

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В странах, где фиксируются случаи лихорадки Зика, рекомендуется использовать средства защиты против москитов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дело в том, что недавно появилась информация о завозных случаях заражения на территории Евросоюза — граждане одной из стран альянса заразились лихорадкой в Таиланде.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали российским туристам соблюдать меры предосторожности «при посещении эндемичных регионов». На данный момент случаи заражения преимущественно фиксируются в странах Панамериканского региона и на территории Индии.

Кроме того, значительное число заболевших зарегистрировано в Бразилии, Боливии и Колумбии. Как пояснили в ведомстве, вирус переносится комарами.

Для снижения рисков инфицирования рекомендуется носить одежду, закрывающую тело, а также использовать репеленты и по возможности ставить противомоскитные сетки в местах пребывания.

В России случаи заболевания данной лихорадкой не регистрировались с 2017 года, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

В Африке также был обнаружен смертельно опасный вирус Марбурга. Подробнее о его симптомах, вероятности эпидемии и способах защиты от болезни — в материале «Вечерней Москвы».