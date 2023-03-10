Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика в путешествиях

Евгений Жуков
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика в путешествиях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В странах, где фиксируются случаи лихорадки Зика, рекомендуется использовать средства защиты против москитов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дело в том, что недавно появилась информация о завозных случаях заражения на территории Евросоюза — граждане одной из стран альянса заразились лихорадкой в Таиланде.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали российским туристам соблюдать меры предосторожности «при посещении эндемичных регионов». На данный момент случаи заражения преимущественно фиксируются в странах Панамериканского региона и на территории Индии.

Кроме того, значительное число заболевших зарегистрировано в Бразилии, Боливии и Колумбии. Как пояснили в ведомстве, вирус переносится комарами.

Для снижения рисков инфицирования рекомендуется носить одежду, закрывающую тело, а также использовать репеленты и по возможности ставить противомоскитные сетки в местах пребывания.

В России случаи заболевания данной лихорадкой не регистрировались с 2017 года, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

В Африке также был обнаружен смертельно опасный вирус Марбурга. Подробнее о его симптомах, вероятности эпидемии и способах защиты от болезни — в материале «Вечерней Москвы».

Здоровье Роспотребнадзор Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте