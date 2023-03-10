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Приметы и советы

Минюст внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы

Евгений Жуков
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы
Фото: minjust.gov.ru

Минюст внес в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, Всемирный фонд природы, экономиста Сергея Гуриева, а также блогера Веранику Водвуд (Никсель-Пиксель). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 10 марта.

Уточняется, что Гудков негативно высказывался в адрес военнослужащих армии России и призывал к предоставлению вооружения Украине. Гуриев внесен в список за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против СВО.

По данным министерства, Водвуд получала денежные средства от иностранных источников и открыто выступала в поддержку Украины. Всемирный фонд природы, подчеркивает Минюст, также получал поддержку от иностранных источников.

При этом представители фонда под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались оказывать влияние на решения органов власти России, отмечается на сайте Минюста.

Принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах, сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко. Он отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр гражданах.

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