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Еврокомиссия предложила создать реестр запросов на выплаты репараций Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Еврокомиссия предложила создать реестр запросов на выплаты репараций Россией
Фото: flickr/minoritenplatz8

Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций на выплаты репараций со стороны России. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

— Мы должны иметь всю информацию, собранную в одном центральном месте. Мы должны знать все, что Россия должна оплатить, поскольку она должна заплатить очень большую цену, — заявил Рейндерс.

Кроме того, он подчеркнул, что репарации с российской стороны «должны стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины».

По его словам, на сегодняшний день Евросоюз продолжает работу по поиску юридически непротиворечивых вариантов «инвестирования блокированных российских активов» для финансирования восстановления украинских территорий, передает ТАСС.

Депутаты Европарламента на пленарной сессии во Франции большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине «всех видов вооружений».

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