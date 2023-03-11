Кадыров похвастался трофейными «Стингером» и «Иглой»

Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал боевые трофеи, которые привезли чеченские бойцы из зоны спецоперации. Снимок он опубликовал в Telegram-канале.

— Ничто так не греет душу воина, как боевой трофей. Американский «Стингер» и украинская «Игла» — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставило их для нас, — написал политик под фото.

Он с иронией выразил благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление разнообразного оружия, которое интересно изучать. Также Кадыров пообещал обязательно вернуть данные трофеи наемникам из стран НАТО, «правда, не в целости и не в сохранности».

Украденный из конюшни в Чехии жеребец Зазу был внесен в список санкций в 2014 году и стал первой жертвой относительно Рамзана Кадырова. Об этом политик заявил 8 марта. По его словам, конь стоил около 10 миллионов долларов. При этом он не верит, что санкционную лошадь могли украсть так, чтобы воров не нашли правоохранительные органы.