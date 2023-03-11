В Ярославле внук засудил бабушку и дедушку за использование мата в его присутствии

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Суд в Ярославле оштрафовал пожилых мужчину и женщину за употребление нецензурной лексики в присутствии несовершеннолетнего внука. Их обязали выплатить штрафы в размере 500 рублей с каждого.

16-летний подросток поделился с отцом, что бабушка и дедушка не соблюдают норм русского языка и используют мат при общении с ним. Внук в качестве доказательства предоставил диктофон с записью разговора с пожилыми родственниками. Мужчина посчитал, что такое общение унижает достоинство ребенка и травмирует его психику. Он обратился с заявлением в суд.

Судья уличил пожилых людей в нарушении правил воспитания ребенка, но учел и то, что подросток иногда сам прибегал к использованию нелитературной брани, чем провоцировал подобную реакцию родственников. Пожилой паре было предписано выплатить по 500 рублей с каждого в качестве компенсации, сообщает «Московский комсомолец».

Завкафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин ранее рассказал, что с оформлением закона об официальном запрете на использование мата в России возникли бы трудности.