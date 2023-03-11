Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Цех по производству пластика в Подмосковье загорелся на площади 5000 «квадратов»

Юлия Курганова
Происшествия
Цех по производству пластика в Подмосковье загорелся на площади 5000 «квадратов»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Майора Алексеева, 29, строение 101. Карта всех событий

Пожар произошел в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области на площади пяти тысяч квадратных метров, крыша здания рухнула. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101.

— Предварительно площадь пожара на данный момент составляет 5000 квадратных метров, также произошло обрушение кровли, — рассказали представители МЧС в разговоре с ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Telegram / МЧС России

10 марта пожар произошел на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малой Калитниковской, в огне погиб мужчина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

Вечером 7 марта произошло возгорание в здании столичного ГУ МВД России. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.

Подмосковье МЧС Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте