Цех по производству пластика в Подмосковье загорелся на площади 5000 «квадратов»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Майора Алексеева, 29, строение 101. Карта всех событий

Пожар произошел в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области на площади пяти тысяч квадратных метров, крыша здания рухнула. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101.

— Предварительно площадь пожара на данный момент составляет 5000 квадратных метров, также произошло обрушение кровли, — рассказали представители МЧС в разговоре с ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало.

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10 марта пожар произошел на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малой Калитниковской, в огне погиб мужчина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

Вечером 7 марта произошло возгорание в здании столичного ГУ МВД России. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.