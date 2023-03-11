Цех по производству пластика в Подмосковье загорелся на площади 5000 «квадратов»
Пожар произошел в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области на площади пяти тысяч квадратных метров, крыша здания рухнула. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.
Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101.
— Предварительно площадь пожара на данный момент составляет 5000 квадратных метров, также произошло обрушение кровли, — рассказали представители МЧС в разговоре с ТАСС.
Информации о пострадавших не поступало.
10 марта пожар произошел на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малой Калитниковской, в огне погиб мужчина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.
Вечером 7 марта произошло возгорание в здании столичного ГУ МВД России. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.