Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде на Bellator 292

Фото: YouTube-канал Okko MMA (скриншот)

Боец из Британии Линтон Васселл победил россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292.

Британец нокаутировал российского спортсмена в первом раунде. Бой продлился три минуты и три секунды. После прошедшего поединка на счету 31-летнего Молдавского три поражения и 11 побед в ММА. У 39-летнего Васселла 23 победы и восемь поражений.

Это уже второй бой между спортсменами, ранее они встречались в октагоне в марте 2019 года. Тогда победу одержал российский боец.

12 февраля российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте. Бой состоял из отведенных пяти раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46. Это был первый бой Махачева в защиту чемпионского титула UFC в легком весе.

В начале февраля легендарный боец смешанных единоборств, российский спортсмен Федор Емельяненко, проиграл последний бой в карьере техническим нокаутом. Его соперником был боец из США Райан Бейдер, на кону стоял чемпионский титул Bellator.