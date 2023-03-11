Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде на Bellator 292

Араз Салехов
Спорт
Васселл нокаутировал Молдавского в первом раунде на Bellator 292
Фото: YouTube-канал Okko MMA (скриншот)

Боец из Британии Линтон Васселл победил россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292.

Британец нокаутировал российского спортсмена в первом раунде. Бой продлился три минуты и три секунды. После прошедшего поединка на счету 31-летнего Молдавского три поражения и 11 побед в ММА. У 39-летнего Васселла 23 победы и восемь поражений.

Это уже второй бой между спортсменами, ранее они встречались в октагоне в марте 2019 года. Тогда победу одержал российский боец.

12 февраля российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте. Бой состоял из отведенных пяти раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46. Это был первый бой Махачева в защиту чемпионского титула UFC в легком весе.

В начале февраля легендарный боец смешанных единоборств, российский спортсмен Федор Емельяненко, проиграл последний бой в карьере техническим нокаутом. Его соперником был боец из США Райан Бейдер, на кону стоял чемпионский титул Bellator.

Единоборства поединок Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте