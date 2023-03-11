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Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду

Араз Салехов
Общество
Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду
Фото: Unsplash

После наступления теплой погоды рекомендуется промыть кузов машины от всей химии, соли и реагентов. Об этом заявил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Также специалист советует хорошо промыть «днище» авто для исключения дополнительных очагов коррозии.

— Внимательно осмотрите состояние кузова после мойки. Если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их «залечить», — сказал он.

Помимо этого, рекомендуется провести уборку салона: выбить и помыть коврики, а после высушить покрытие пола, цитирует Кадакова RT.

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал «Вечерней Москве», как привести машину в порядок после зимнего простоя. По его словам, перед первым выездом машину стоит помыть и пропылесосить, чтобы создалось ощущение свежести.

В свою очередь ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин объяснил «ВМ», можно ли покупать авто из службы такси или каршеринга и как его дешевле отремонтировать. Как отметил эксперт, можно приобретать автомобиль, сдававшийся в аренду, если человек обладает достаточным уровнем соответствующих знаний.

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