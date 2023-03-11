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Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Араз Салехов
В мире
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Фото: пресс-служба Совфеда

Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.

Это произошло благодаря росту товарооборота между двумя странами — по итогам десяти месяцев 2022–2023 финансового года он достиг рекордных 39,8 миллиарда. При этом экспорт Индии в РФ составил 2,5 миллиарда долларов, а импорт — 37,3 миллиарда.

Россия заняла пятое место в рейтинге. При этом в 2021–2022 финансовом году Россия занимала 25-е место.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин отметил рост товарооборота между РФ и Индией. Российский лидер выразил надежду, что налаживание сотрудничества поможет индийским аграриям обеспечить продовольствием население страны.

Руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов объяснил «Вечерней Москве», сможет ли Индия опередить Китай в экономическом развитии. По его словам, в данный момент Индия отстает от Китая в экономическом развитии на несколько десятилетий. В ближайшее время страна не сможет обогнать КНР, однако грамотные действия индийского правительства в будущем могут изменить ситуацию.

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