Spiegel: Deutsche Bahn прекратила бесплатно возить гумпомощь на Украину

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Компания DB Cargo, которая является грузовым и логистическим подразделением немецкого перевозчика Deutsche Bahn, перестала перевозить гуманитарную помощь на Украину. Об этом в субботу, 11 марта, пишет издание Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В издании напомнили, что компания и Минтранс Германии изначально обещали, что перевозки будут бесплатными.

— Эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину, — говорится в материале.

Издание Daily Express сообщило, что решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подобные меры распространяются на тех граждан, которые находятся в Польше более 120 дней.

Также, по информации издания Rzeczpospolita, польская служба социального обеспечения планирует вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на сумму около 500 тысяч долларов. Речь идет об украинцах, покинувших Польшу сразу после получения выплат.