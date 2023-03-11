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Минобороны: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Херсонском направлении

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Херсонском направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие ликвидировали более 50 бойцов личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, — сказал он.

По его словам, в данном регионе армия России уничтожила три боевые бронированные машины, 14 авто, а также склад боеприпасов бригады территориальной обороны ВСУ, передает официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

Минобороны России также опубликовало видеоролик, на котором демонстрируется уничтожение британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM, находящегося на вооружении украинской армии. Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА на Донецком направлении.

Кроме того, военное ведомство показало кадры боевой работы расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа при выполнении задач в зоне специальной военной операции на Украине. Военные используют 120-миллиметровые минометы, которые предназначены для поражения живой силы противника и огневых средств.

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