Минобороны: Потери ВСУ на Донецком направлении составили 140 бойцов за сутки

Фото: Минобороны РФ

Российская армия за прошедшие сутки ликвидировала свыше 140 бойцов личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, — сказал он.

Также в результате атаки войска Украины лишились двух гаубиц Д-30, двух боевых бронированных машин, а также трех автомобилей и четырех пикапов, передает официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

Помимо этого, более 50 бойцов украинской армии было ликвидировано на Херсонском направлении. Конашенков добавил, что российские войска уничтожили три боевые бронированные машины и 14 автомобилей противника.

9 марта в пресс-службе МО РФ сообщили, что в ходе ударов по территории Украины применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В результате операции были сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения.