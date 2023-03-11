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Приметы и советы

NASA предупредило о вероятном падении крупного астероида в 2046 году

Евгений Жуков
В мире
NASA предупредило о вероятном падении крупного астероида в 2046 году
Фото: shutterstock

Астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей в 2046 году. Об этом в субботу, 11 марта, рассказали в пресс-службе Управления по координации планетарной обороны NASA.

Объект DW 2023 был замечен 28 февраля. Его размеры превышают показатели Челябинского метеорита вдвое — диаметр астероида составляет примерно 50 метров. Шанс его падения к февралю 2046 года оценивают как 1 к 560.

Место падения астероида точно определить пока не удалось: зона вероятного столкновения простирается от Индийского до Тихого океана и от западного до восточного побережья США, говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

В конце января в Сети опубликовали кадры с пролетавшим над Красноярском болидом. По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 16:30 и 17:00 по московскому времени.

2 ноября 2022 года сообщалось, что в направлении Земли двигался крупный астероид, ядро которого состоит из железа, никеля и золота, а диаметр достигает 226 километров. Его стоимость оценивалась в десять тысяч квадриллионов долларов. Ученые назвали данное небесное тело металлическим сердцем мертвой планеты.

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