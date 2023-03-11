Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Половина уличного освещения столицы уже переведена на светодиодные светильники

Евгений Жуков
Город
Собянин: Половина уличного освещения столицы уже переведена на светодиодные светильники
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва стала вдвое ярче, чем 12 лет назад, сегодня город освещают больше миллиона ламп. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге.

По его словам, все новые фонари и подсветка в столице устанавливаются со светодиодными лампами, которые в несколько раз долговечнее устаревших натриевых и галогеновых вариантов. Кроме того, такое оборудование способно экономить до 30 процентов электроэнергии.

— Светодиоды дают теплый белый свет, приятный глазу. В «Зарядье», на набережных, Садовом и Бульварном кольце, на разных городских памятниках именно такое мягкое освещение, — отметил глава города.

На сегодняшний день почти половина всех уличных светильников были оснащены светодиодными лампами. Остальная часть меняется постепенно, когда у фонарей подходит к концу срок эксплуатации. В этом году специалисты обновят 6,5 тысячи светильников.

Больше трети наружного освещения в городе оборудовано умными датчиками дистанционного контроля, которые следят за работой ламп. Благодаря данной технологии специалисты энергетической отрасли на расстоянии могут включать или выключать подсветку, а также регулировать напряжение, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Также Сергей Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву. Он отметил, что ежедневно в вечернее время в городе зажигается почти миллион уличных светильников.

Благоустройство Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте