Собянин: Половина уличного освещения столицы уже переведена на светодиодные светильники

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва стала вдвое ярче, чем 12 лет назад, сегодня город освещают больше миллиона ламп. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге.

По его словам, все новые фонари и подсветка в столице устанавливаются со светодиодными лампами, которые в несколько раз долговечнее устаревших натриевых и галогеновых вариантов. Кроме того, такое оборудование способно экономить до 30 процентов электроэнергии.

— Светодиоды дают теплый белый свет, приятный глазу. В «Зарядье», на набережных, Садовом и Бульварном кольце, на разных городских памятниках именно такое мягкое освещение, — отметил глава города.

На сегодняшний день почти половина всех уличных светильников были оснащены светодиодными лампами. Остальная часть меняется постепенно, когда у фонарей подходит к концу срок эксплуатации. В этом году специалисты обновят 6,5 тысячи светильников.

Больше трети наружного освещения в городе оборудовано умными датчиками дистанционного контроля, которые следят за работой ламп. Благодаря данной технологии специалисты энергетической отрасли на расстоянии могут включать или выключать подсветку, а также регулировать напряжение, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Также Сергей Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву. Он отметил, что ежедневно в вечернее время в городе зажигается почти миллион уличных светильников.