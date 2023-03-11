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Приметы и советы

Мэр Сретенска напал с топором на остановивших его машину полицейских

Евгений Жуков
Происшествия
Мэр Сретенска напал с топором на остановивших его машину полицейских
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили в отношении мэра города Сретенска Забайкальского края Евгения Киргизова, который пытался ударить сотрудников полиции топором. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По данным следствия, вечером 10 марта два сотрудника полиции остановили автомобиль, которым подозреваемый управлял, будучи пьяным. В целях воспрепятствования требованиям полицейских Киргизов попытался ударить сотрудников топором. Однако один из правоохранителей обезвредил подозреваемого, выхватив у него орудие.

Решение о возбуждении дела принято исполняющим обязанности главы следственного управления СК России по Забайкальскому краю Андреем Беспечанским. Во внимание было принято особое правовое положение подозреваемого, который замещает выборную должность главы органа местного самоуправления.

Мэр подозревается в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», передает пресс-служба ведомства.

Еще одно задержание произошло в столице. Так, уроженец Азербайджана, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, был остановлен московскими сотрудниками правоохранительных органов.

Забайкальский край Мэры Полиция Задержания
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