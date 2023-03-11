Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в 2023 году

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В России в текущем году для стимулирования въездного туризма заработают электронные визы, а также будет решена проблема платежей за счет создания карт для иностранных туристов. Об этом сообщила председатель департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

По ее словам, в настоящее время визы пока не работают, однако по данному проекту ведется активная работа.

— В этом году электронные визы заработают, — сказала Шаршавицкая.

Кроме того, она добавила, что приезд иностранных туристов в Россию сдерживает отсутствие платежных инструментов после ухода систем Visa и MasterCard. Проблема платежей, продолжила Шаршавицкая, уже решается на финальном этапе.

— Так называемая Карта туриста будет работать, — цитирует главу департамента Интерфакс.

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