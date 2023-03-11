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СК организовал проверку по факту гибели человека при пожаре на улице Генерала Кузнецова

Евгений Жуков
Происшествия
СК организовал проверку по факту гибели человека при пожаре на улице Генерала Кузнецова
Фото: СК РФ
27к1, улица Генерала Кузнецова, Москва Карта всех событий

По факту гибели человека в результате пожара на улице Генерала Кузнецова специалистами была организована проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в субботу, 11 марта.

По ее словам, проверка была организована Кузьминским межрайонным следственным отделом по Юго-Восточному административному округу. На место происшествия уже прибыли специалисты.

На текущий момент все соответствующие проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего, активно проводятся, передает Telegram-канал «Столичный СК».

Речь идет об инциденте, произошедшем 11 марта в доме 27, корпус 1 по улице Генерала Кузнецова. Там в квартире здания произошло возгорание. При осмотре места инцидента был найден один погибший человек.

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