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Человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на улице Генерала Кузнецова

Евгений Жуков
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Человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на улице Генерала Кузнецова
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Генерала Кузнецова, 27к1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар зафиксирован на четвертом этаже дома 27, корпус 1 по улице Генерала Кузнецова. По предварительным данным, в двухкомнатной квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

В настоящее время пожар был потушен прибывшей бригадой огнеборцев. При осмотре места инцидента был найден один погибший человек. Еще один житель здания был спасен.

Еще одно возгорание произошло на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева произошла массовая эвакуация людей. Позже стало известно о ликвидации возгорания на площади 50 квадратных метров.

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