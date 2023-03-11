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Пригожин заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Евгений Жуков
Общество
Пригожин заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2024 году
Фото: t.me/wagnernew

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что решил баллотироваться на пост президента Украины в следующем году. Соответствующий ролик, на котором бизнесмен говорит об этом, опубликовала его пресс-служба в субботу, 11 марта.

— Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты — в президенты Украины, — сказал Пригожин.

Глава группы «Вагнер» отметил, что у него «только что появились политические амбиции». Предприниматель также предположил, что конкуренцию ему составят действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

В заключение Пригожин сообщил, что если ему удастся выиграть эти выборы, то «тогда все будет хорошо», передает Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.

4 марта бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Владимиру Зеленскому следует покинуть пост главы государства, поскольку он не может обеспечить надлежащий контроль над ситуацией в стране. Он также добавил, что сегодня на Украине сложились крайне тяжелые условия для нормальной жизни.

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