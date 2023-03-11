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«Путин — великий воин»: Мадуро дал характеристику некоторым политическим деятелям

Евгений Жуков
В мире
«Путин — великий воин»: Мадуро дал характеристику некоторым политическим деятелям
Фото: Администрация президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал нескольких крупных деятелей политики и культуры, в том числе своего российского коллегу Владимира Путина. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra в субботу, 11 марта.

— Папа — чудотворец, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Путин — великий воин, — сказал президент Венесуэлы.

При этом секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро венесуэльский лидер назвал предателем, бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — переговорщиком, а Фиделя Кастро — историческим гигантом, передает РИА Новости.

8 марта офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Путин ясно указал будущие контуры безопасности страны в контексте специальной операции на Украине. Кроме того, американский разведчик призвал всех внимательнее слушать то, что говорит российский лидер.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному Собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».

Николас Мадуро Россия Владимир Путин Венесуэла
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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