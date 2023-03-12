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Сотрудники военкомата в Харькове пришли выдавать повестки в ночной клуб

Юлия Курганова
В мире
Сотрудники военкомата в Харькове пришли выдавать повестки в ночной клуб
Фото: Unsplash

Сотрудники военкомата прибыли выдавать повестки в один из клубов в Харькове. Об этом в субботу, 11 марта, сообщило украинское издание «Клименко тайм».

— Сотрудники территориального центра комплектования (военкомат) наведались в один из клубов Харькова, — говорится в Telegram-канале портала.

Сотрудники военкомата стали проверять документы у посетителей и выписывать повестки, передает РИА Новости.

На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Недавно сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки (бывших военных комиссариатов) Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Черниговской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. Об этом 1 марта рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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