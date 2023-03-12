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Приметы и советы

Творческий вечер Познера в Москве отменили

Юлия Курганова
Общество
Творческий вечер Познера в Москве отменили
Фото: Вечерняя Москва

Творческий вечер телеведущего Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля, отменили. Об этом сообщается на сайте Московского международного дома музыки.

— Мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено, — говорится в сообщении.

Деньги за билеты гостям пообещали вернуть до 17 апреля.

Мероприятие называлось «О людях». В рамках него журналист хотел поделиться со зрителями мнением по актуальным вопросам современности.

В пресс-службе Дома музыки сообщили, что мероприятие было отменено организаторами.

В конце февраля Владимир Познер впервые за долгое время появился на публике. Пользователи Сети разразились негодованием и выразили недовольство из-за долгого молчания журналиста. 23 февраля в Омске прошел показ фильма «Авангард. Возвращение», который рассказывает о местной хоккейной команде. Создателем ленты стал Познер, он прилетел в сибирский город представить картину первым зрителям.

Многие пользователи Сети отреагировали на премьеру негативно. По их мнению, телеведущий пытается усидеть на двух стульях.

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