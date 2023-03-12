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Стратегический бомбардировщик ВВС США отработал учебный удар по Петербургу

Юлия Курганова
В мире
Стратегический бомбардировщик ВВС США отработал учебный удар по Петербургу
Фото: shutterstock

Стратегический бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов B-52H Stratofortress отработал учебный удар по Санкт-Петербургу. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Самолет вышел на позицию атаки в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от Петербурга. Долгое время бомбардировщик летел в направлении города, сымитировав удар. Потом он резко развернулся и проследовал в сторону Прибалтики.

Такими действиями самолет отработал сценарий, который предусматривает прорыв ПРО и ПВО Северо-Западного округа с нанесением ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным российским объектам, отмечается в Telegram-канале газеты.

Намерение ФРГ провести совместные учения с военными США и Польши связаны с попыткой вернуть себе звание главной военно-политической опоры Вашингтона в Европе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, за последние два года Соединенные Штаты более не видят Германию лидером европейского континента, который способен выполнять четкие указания Вашингтона.

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