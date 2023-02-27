«Американцы готовят тыл»: зачем США, ФРГ и Польше совместные учения

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Намерение Германии провести совместные учения с военными США и Польши связаны с попыткой вернуть себе звание главной военно-политической опоры Вашингтона в Европе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, за последние два года США более не видят Германию лидером европейского континента, способным выполнять четкие указания Вашингтона.

— Раньше Белый дом считал Германию своей базой и опорой на востоке. Ведь все пазлы сложились: там и ядерный центр, и крупнейшая база ВВС США — Рамштайн. Но в последние годы началось смещение акцентов в сторону Польши. Теперь Варшава пытается перехватить этот так называемый титул, — сказал Светов.

Вследствие чего США, особенно с начала специальной военной операции, активно перевооружают Польшу.

— Теперь Польша все активнее заявляет о своих притязаниях относительно намерений создать сильнейшую армию в Европе. Варшава хочет намекнуть, что именно она сегодня главная точка опоры для США. Поляки активно покупают танки, причем не только у Вашингтона, но и у Южной Кореи. Более того, они уже строят оборонительный вал. У Польши совершенно понятная цель — подвинуть ФРГ, — констатировал спикер.

Чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах своих западных союзников и снизить градус нарастающего конфликта интересов между ФРГ и Польшей, Берлин и предложил идею для совместных учений.

— Немцы надеются, что учения с американцами и поляками позволят сделать акцент на взаимодействии, а не на противоречии. К тому же в Берлине собираются выделить 100 миллиардов евро на перевооружение. Видимо, сторонам все же удается наладить взаимосвязь, — продолжил Светов.

По его словам, для России заявления о готовящихся учениях не должны становиться призывом к началу нового военного конфликта.

— Понимаете, нам нужно отвыкнуть рассматривать все происходящее вокруг только через собственные ракурс и индикатор, — заметил эксперт. — Да, эти страны действительно собираются проводить военные учения. Но это лишь признак того, что американцы готовят надежный тыл, который вовремя сможет сдерживать Европу. А одна лишь Польша с такой задачей не справится. Вот и подключается Германия.

Политолог объяснил, что с некоторых пор зона интересов США расширилась до Китая. И чтобы не упустить из виду важные военно-политические перестановки в Европе, Вашингтон решил делегировать обязанности по контролю за ситуацией внутри ЕС между Германией и Польшей, чтобы полноценно заняться Азиатским регионом.

— Американцы мыслят на десятилетия вперед, — акцентировал спикер. — Стоит ли нам опасаться намерений Вашингтона? Разумеется! Нам нужно продолжать наращивать свою мощь и выстраивать глобальные планы на будущее.

Действовать на опережение — это как раз та тактика, которая позволит РФ уцелеть и противостоять любым угрозам извне, заключил собеседник «ВМ».

О возможности проведения совместных учений военнослужащих сил США, ФРГ и Польши накануне заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он сообщил в воскресенье, 26 февраля, в эфире телеканала ARD.

В своей речи он подчеркнул, что этот шаг должен стать сигналом как для НАТО, так и для президента РФ Владимира Путина.